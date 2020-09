ASSE Mercato : Wesley Fofana, Stade Rennais contre Leicester

Le Stade rennais veut lui aussi recruter Wesley Fofana, le jeune défenseur de l’ ASSE, fortement courtisé sur ce mercato estival. Alors qu’il se dirige tout droit vers Leicester City dont il a déjà accepté l’offre, le club breton vient jouer les trouble-fêtes sur un dossier pratiquement bouclé.

Le Stade rennais, un autre prétendant pour Wesley Fofana ?

Leicester City Football Club a frappé fort avec son offre de 30 millions d’euros transmise à l’ ASSE pour Wesley Fofana. Le club anglais a déjà trouvé un accord avec le joueur sur ses conditions salariales. À présent, seul l’accord de l’ As Saint-Étienne manque au dossier pour boucler le transfert. Si la direction du club stéphanois avait préalablement fixé le prix de Wesley Fofana à 30 millions d’euros, elle semble de plus en plus fermée à l’idée de son départ. L’intéressé a affirmé dans une interview exclusive de L’Équipe son envie de partir quand Claude Puel lui ferme la porte de la sortie en conférence de presse.

L' ASSE peut-elle vendre son défenseur au SRFC, un concurrent ?

C’est dans cette ambiance qu’un intérêt du Stade rennais pour le défenseur a filtré. Telefoot fait savoir que l’ ASSE pourrait prochainement recevoir une offre de la part du SRFC pour le joueur. Le club breton, qui est en train de vendre Édouard Mendy à Chelsea, pourrait avoir une bonne entrée d’argent dans les prochains jours. Le gardien acheté 4 millions d’euros au Stade de Reims devrait rapporter quelque 25 millions d’euros à la revente. Cette somme pourrait être réinvestie dans un transfert de Wesley Fofana, même si les exigences financières des dirigeants stéphanois commencent à se rapprocher des 40 millions d’euros, selon les dernières informations.