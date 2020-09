LOSC Mercato : Orestis Karnezis, son grand objectif à Lille

Ce vendredi était le jour de présentation au LOSC. Recruté cet été, Orestis Karnezis a été présenté par sa direction. L’occasion pour le portier grec d’évoquer son adaptation et ses objectifs au Lille OSC.

Orestis Karnezis dévoile ses ambitions au LOSC

Nouveau gardien du LOSC, Orestis Karnezis a officiellement été présenté aujourd'hui en conférence de presse. Le portier de 35 ans arrive en provenance de Naples et s’est engagé pour trois saisons avec le Lille OSC. Le nouveau gardien lillois est optimiste pour la saison qui se profile. « Je suis sûr qu’on fera une très belle saison […] C’est un club fantastique qui progresse d’année en année et on va tout faire pour être en Ligue des Champions à la fin de la saison », a indiqué le portier grec (49 sélections) selon les propos rapportés par Le Petit Lillois. En attendant de retrouver la C1, le Lille OSC se contentera de la Ligue Europa cette saison.

Une concurrence avec Maignan ?

Orestis Karnezis est également revenu sur son intégration au sein du LOSC. L’ancien portier de Naples a évoqué ses relations avec ses collègues Mike Maignan et Lucas Chevalier. « Je ne suis pas très à l’aise pour dire si je suis le numéro 1, 2 ou 3. Nous sommes une équipe. Je suis ici pour donner mon meilleur et aider l’équipe. C’est important pour un club d’avoir un gardien comme Mike, un expérimenté comme moi et un talent comme Lucas », a souligné le néo-Dogue. Pour le moment, Christophe Galtier n’a pas encore fait appel à ses services. Titulaire au poste, Mike Maignan a disputé les deux premières rencontres du championnat.