ASSE Mercato : Diony veut faire regretter l’AS Saint-Étienne

Loïs Diony n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE, mais il croit savoir les raisons. Recruté par Angers SCO, il est revanchard et veut laisser des regrets à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Loïs Diony, « la mayonnaise a mal tourné à l'AS Saint-Étienne »

En trois saisons à l’ASSE, marquées par un prêt de six mois à Bristol City (en D2 anglaise), Loïs Diony n’a pas convaincu les déférents entraineurs du club ligérien (Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et évidemment Claude Puel). Finalement transféré à Angers SCO jeudi, il a livré les raisons de son échec chez les Verts dans L’Équipe. « C’est une mayonnaise qui a mal tourné. J'ai eu beaucoup de coachs en très peu de temps. Quand je suis arrivé, ce sont peut-être plus les dirigeants qui me voulaient que le coach », a fait remarquer l’attaquant de 27 ans, avant de reconnaitre sa part de responsabilité dans son fiasco à l’ASSE. « Après, j'ai peut-être aussi fait une erreur de partir en Angleterre [janvier 2018, ndlr] . J'aurais peut-être dû rester pour tenter d'inverser la tendance », a-t-il regretté.

Angers SCO : Loïs Diony revanchard

Parlant de regret, Loïs Diony a promis d’en donner au club ligérien, en explosant à Angers SCO comme au Dijon FCO. L’avant-centre précise cependant qu’il est revanchard par rapport à lui-même, mais pas par rapport à l’AS Saint-Étienne. « Je dois remettre les choses au clair avec les gens qui ont pu penser que j'étais fini ou que je n'étais pas un bon joueur. Je connais mes qualités et elles n'ont pas disparu. Avec la confiance et des minutes de jeu, tout reviendra comme avant », a-t-il promis. Rappelons que le natif de Mont-de-Marsan avait marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives avec Dijon en Ligue 1, lors de la saison 2016-2017. Une performance qui avait poussé l'ASSE à le recruter à 10 M€, soit le plus gros transfert de l'histoire du club.