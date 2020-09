RC Lens Mercato : Du monde au portillon pour Radovanovic

Le RC Lens pourrait perdre Aleksandar Radovanovic dans les semaines à venir. Sur le départ, le défenseur central serbe est courtisé par des formations de Ligue 1, de Ligue 2 et un club en Belgique.

RC Lens Transfert : Ça se dispute pour Aleksandar Radovanovic

Après Arial Mendy, Jules Keita et autres Guillaume Gillet, le RC Lens devrait enregistrer un autre départ d’ici la fin du mercato. Selon les informations de Foot Mercato, Aleksandar Radovanovic est un joueur sollicité sur le marché des transferts. Le média en ligne révèle des intérêts de formations locales et à l’étranger. À la recherche d’un nouveau défenseur central, le Stade brestois s’intéresse au profil du Serbe de 26 ans. Comme le SB29, des formations de Ligue 2 veulent également recruter Radovanovic. Des intérêts du Stade Malherbe de Caen et de l’Amiens SC sont évoqués. Le Standard de Liège est le seul prétendant à l’étranger cité par le média spécialisé. En Belgique, il pourrait retrouver l’ancien coach du RC Lens Philippe Montanier, licencié en février.

Un bon de sortie accordé à Radovanovic ?

Sous contrat jusqu’en 2022, Aleksandar Radovanovic ne semble plus avoir la tête au projet lensois. Comme l’indiquait récemment Franck Haise, le défenseur serbe souhaite quitter le club artésien. « Si des joueurs préfèrent partir ailleurs, c’est leur décision. Je travaille avec les joueurs qui ont 100% leur tête au Racing Club de Lens. Sa décision n’est pas forcément liée uniquement à la concurrence. Il a ses raisons », avait expliqué l’entraîneur des Sang et Or lors d’une conférence de presse.