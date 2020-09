OM : Chambrage au PSG, Dimitri Payet relance la polémique

Dimitri Payet, attaquant de l’OM, s’était moqué du PSG après sa défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Avant la confrontation entre les deux clubs dimanche à 21h, il a remis le couvert.

OM : Payet « ne regrette pas » son chambrage au PSG

L’OM se déplace sur le terrain du PSG ce dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1. Dimitri Payet qui avait chambré les Parisiens après la finale perdue à Lisbonne est attendu dans la capitale. Il s’était moqué du Paris Saint-Germain toujours sans étoile sur son maillot, contrairement à l’Olympique de Marseille vainqueur de la Ligue des champions en 1993. Alors que les Rouge et Bleu s’attendaient à des excuses de Dimitri Payet avant le classico de dimanche soir, ce dernier en a rajouté une couche. « Je ne le regrette pas, c’est de bonne guerre. Le site du PSG l'avait fait aussi après notre match à Limassol », a-t-il insisté, tout en précisant : « Ça m'a fait bien rire, rien de plus ».

Dimitri Payet « n'a aucune pression » particulière

Pour le meneur de jeu de l’OM, « entre ennemis, c'est normal de se charrier ». Et cela « ne lui met aucune pression » particulière avant le choc de dimanche. Vu la polémique suscitée, Dimitri Payet (33 ans) a intérêt à être décisif contre le Paris SG au Parc des Princes, car les Parisiens brûlent évidemment d’impatience de le chambrer à leur tour. Rappelons que l'équipe de Thomas Tuchel a été battue par le RC Lens (1-0) jeudi soir, en l'absence de ses stars, notamment Neymar et Kylian Mbappé. Et Marco Verratti a promis de se venger sur les Marseillais...