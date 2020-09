Stade Rennais Mercato : Intérêt de l'OM, M'Baye Niang répond

M’Baye Niang, attaquant du Stade Rennais, a calmé le jeu au sujet de la polémique dont il est l’objet entre Julien Stéphan et Pierre Ménès. Il a également évoqué son avenir en Bretagne.

Stade Rennais : Niang met fin à la polémique Stéphan - Ménès

M’Baye Niang ne veut plus être au coeur de la polémique qui oppose l’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan et le journaliste Pierre Ménès. Le dernier avait défendu le buteur du SRFC écarté par Julien Stéphan lors du match amical contre le Benfica Lisbonne. Le chroniqueur sportif avait reproché au coach de n’avoir pas « emmené » le Sénégalais au Portugal. « J’ai entendu un journaliste de Canal+ dire que je n’avais pas été foutu d’amener M’Baye Niang à Benfica. Et du coup que je ne comptais plus sur lui. C’est de la manipulation », avait répliqué Julien Stéphan en conférence de presse, tout en précisant que le joueur « ne s’était pas présenté à l’entraînement la veille ». M’Baye Niang veut que cette polémique s’arrête là. « Je demande aux personnes qui s'expriment à ma place de cesser de le faire », a-t-il réagi sur Twitter ce vendredi. Le joueur de 25 ans assure que « contrairement à ce qui se lit et se dit sur lui, il a de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais, que ce soit le staff, ses coéquipiers ou la direction ».

M’Baye Niang entretient le flou sur son avenir

Pour finir, M’Baye Niang a réagi aux spéculations sur son avenir, surtout sur la rumeur qui l'envoie à l'OM. « Je ne sais pas comment va se terminer le mercato [le 5 octobre], mais aujourd'hui je suis au club et reste concentré sur le travail qu'on me demande », a-t-il lâché. La saison dernière, le natif de Meulan a joué 35 matchs toutes compétitions confondues, a inscrit 15 buts pour 2 passes décisives. En Ligue 1, il a marqué 10 buts en 2019-2020. Par ailleurs, le contrat du Sénégalais expire en juin 2023.