OL Mercato : Ciprian Tatarusanu signe à l'AC Milan (Off.)

Arrivé à l’ OL l’été dernier, Ciprian Tatarusanu quitte déjà le club rhodanien. L’Olympique lyonnais a officialisé le transfert du portier roumain vers l’AC Milan vendredi soir.

Ciprian Tatarusanu nouveau gardien de l’AC Milan

Ciprian Tatarusanu n’aura pas fait long feu à l’Olympique lyonnais. L’aventure de l’ancien gardien du FC Nantes dans le Rhône a pris fin vendredi soir. L’ OL a en effet confirmé le transfert du gardien de but de 34 ans vers l’ AC Milan. Le club lombard a versé 500 000 euros d’indemnité de transfert à Lyon. Une belle affaire quand on sait que le Roumain (68 sélections) avait rejoint les Gones en tant que joueur libre. Il s’est engagé pour trois saisons avec les Rossoneri. Ciprian Tatarusanu retourne dans un championnat qu’il connaît bien. Le gardien roumain a en effet déjà évolué pendant trois ans à la Fiorentina (2014-2017) avant de rejoindre le FC Nantes.

Un nouveau rôle de doublure au Milan AC

Déjà remplaçant d’ Anthony Lopez à Lyon, Ciprian Tatarusanu va jouer le même rôle à San Siro. Cette fois, il sera la doublure du jeune Gianluigi Donnarumma (21 ans). Reste à savoir s’il disposera d’un meilleur temps de jeu à Milan par rapport à Lyon. Dans son communiqué, l’ OL révèle en effet que c’est la principale raison du départ de Tatarusanu. « Le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de relever un nouveau défi en Italie », peut-on lire. À l’OL, la nouvelle recrue du Milan n’a disputé que 8 matchs, dont 6 en coupes et 2 rencontres de championnat. Pas suffisant pour celui qui a été deux saisons durant le gardien de but numéro 1 au FC Nantes.