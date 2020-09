Bordeaux Mercato : Ben Arfa, Gasset veut frapper un gros coup

Jean-Louis Gasset pourrait frapper fort pour sa première recrue à Bordeaux. Le coach du FCGB est ouvert à une arrivée d’Hatem Ben Arfa chez les Girondins.

Jean-Louis Gasset met un coup de pression pour Hatem Ben Arfa

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas pu faire mieux qu’un nul (0-0) vendredi à domicile contre l’Olympique Lyonnais. Après cette contreperformance, Jean-Louis Gasset a été interpellé sur le mercato terne de son club. Jusqu’ici, le FCGB n’a encore signé aucune recrue. Le club au scapulaire se contente de quelques ventes. « On a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C’est comme ça et on le sait depuis le début », a d’abord indiqué l’entraîneur bordelais. Le technicien a ensuite évoqué le cas Hatem Ben Arfa. L’ancien lyonnais ne laisse pas le coach des Girondins indifférent. « Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe », a-t-il lâché.

Une bonne pioche à 0€ pour les Girondins ?

Hatem Ben Arfa sort d’une nouvelle galère en Espagne. Arrivé dans le cadre d’un prêt au Real Valladolid en janvier, le polyvalent attaquant n’a pas convaincu durant sa pige. HBA totalise 158 minutes en 5 matchs de Liga. Pour les Girondins de Bordeaux, l’ancien du SRFC présente une situation contractuelle avantageuse. Le natif de Clamart est en effet libre de tout contrat et ne coûtera rien en terme d’indemnité de transfert à la direction du FCGB. Reste plus qu’à savoir si les dirigeants du club au scapulaire sont aussi emballés que Jean-Louis Gasset.