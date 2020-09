PSG Mercato : Révélation de Choupo-Moting sur son avenir

En fin de contrat, Eric Maxim Choupo-Moting a quitté le PSG au terme de la dernière saison. Mais son retour à Paris est évoqué depuis quelques jours. L’attaquant s’est prononcé sur cet éventuel retour dans l’effectif de Thomas Tuchel.

Choupo-Moting confirme pour son retour au PSG

L’histoire entre Eric Maxim Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain est sur le point de se poursuivre. L’attaquant de 31 ans est actuellement libre de tout contrat. Pas prolongé la saison dernière, il avait quitté le PSG au lendemain du revers (0-1) en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais comme évoqué, le Camerounais (49 sélections/14 buts) pourrait revenir chez les Rouge et bleu. Interrogé par beIN Sport, l’ancien buteur de Schalke 04 a confirmé cette possibilité. Des discussions dans ce sens ont déjà été entamées selon le joueur. « Mes agents travaillent avec le PSG et j’ai confiance en eux. Il y a des contacts, mais pour le moment je ne peux rien dire. Je m’entretiens chez moi, je m’entraîne, je reste en forme et après le reste on verra... », a assuré le capitaine des Lions indomptables.

Un retour de Choupo, une bonne idée ?

En deux saisons sous le maillot du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting affiche un bilan loin d’être flatteur. Le natif d’Hambourg ne compte que 9 buts et 3 passes décisives en 51 apparitions. Si son rendement est loin d’être celui attendu, le Camerounais a su s’offrir les faveurs du public du Parc des Princes. Outre son raté contre le RC Strasbourg, qui lui a avait valu diverses railleries la saison dernière, il est apprécié par une bonne frange des supporters parisiens. Son but contre l’Atalanta Bergame en quarts de la C1 lui a davantage attiré les faveurs des fans de Paris. Dans le vestiaire, l’attitude de « Choupo » est appréciée par ses coéquipiers et le staff. « C’est l’idéal dans un groupe, pour ses coéquipiers ou son entraîneur. Il ne rechigne pas, il travaille », notait récemment Luis Fernandez, ancien coach du PSG. Reste plus qu’à savoir s’il fera son retour à Paris comme Sergio Rico. Prêté la saison dernière, le portier espagnol a définitivement été transféré cet été en provenance du FC Séville.