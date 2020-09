AS Monaco Mercato : Mannone débarque sur le Rocher (Off.)

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Vito Mannone à l’AS Monaco a été officialisé vendredi soir. Le portier italien de 32 ans s’est engagé en tant que joueur libre.

Vito Mannone, nouveau gardien de l’AS Monaco

Comme espéré ces derniers jours, Vito Mannone s’est engagé avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé la signature du gardien âgé de 32 ans dans la nuit de vendredi. D’après le communiqué publié par le club princier, le portier italien a signé un contrat de deux ans. Prêté par Reading à l’Esbjerg FB (D1 Danoise) la saison dernière, le joueur passé par Arsenal a signé en tant que joueur libre. Paul Mitchell a justifié le recrutement de Mannone à Monaco. Pour le directeur sportif de l’ASM, le but est « d’amener des joueurs de qualité mais aussi d’expérience » pour « apporter le juste équilibre et le bon mix entre potentiel et expérience ».

Mannone arrive, deux joueurs quittent l’ASM

L’arrivée de Vito Mannone n’est pas le seul mouvement enregistré à l’AS Monaco. En pleine opération dégraissage, le club de la Principauté a également annoncé le départ de deux joueurs. Arrivé en janvier, Jean Harisson Marcelin est prêté au Cercle Bruges. En Belgique, le jeune défenseur central va retrouver Anthony Musaba, recruté par l’ASM cet été. Contrairement à l’ancien auxerrois, Adama Traoré n’évoluera plus à Monaco. Le milieu de terrain de 25 ans est définitivement transféré chez les Turcs de Hatayspor. Selon Transfermarkt, l’international malien (14 sélections/4 buts) s’est engagé pour deux saisons avec le pensionnaire de Super Lig.