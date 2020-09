OL Mercato : Alexandre Lacazette lâche sa réponse à Juninho

Alexandre Lacazette est cité parmi les cibles de l’OL au mercato. Interrogé sur son avenir, l’attaquant d’Arsenal s’est exprimé sur un éventuel retour à Lyon.

Juninho fixé pour Alexandre Lacazette

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est parti pour prolonger son contrat, Alexandre Lacazette n’est pas certain de rester chez les Gunners. Encore sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant de 29 ans est sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. La direction d’Arsenal ayant fait de la prolongation d’Aubameyang une priorité, elle ne devrait pas s’opposer au départ de Lacazette. Au vu de la situation du joueur à Londres, l’Olympique Lyonnais est souvent cité parmi ses prétendants. La direction lyonnaise souhaite en effet rapatrier l’avant-centre. Mais le joueur d’Arsenal n’est pas intéressé par un retour à Lyon, son club formateur. « Oui, je vois ça, et même mes amis qui supportent l’OL n’arrêtent pas de m’en parler en rigolant. Mais ils savent que ce n’est pas à l’ordre du jour », a-t-il fait savoir dans un entretien à L’Équipe.

Un mercato difficile en vue pour l’OL ?

Cette sortie d’Alexandre Lacazette devrait mettre un terme aux spéculations sur son retour à l’OL. Pas qualifié pour une Coupe d’Europe cette saison, l’Olympique Lyonnais aura du mal à convaincre sur le marché des transferts. Le club rhodanien va également éprouver de la peine à retenir certains joueurs. Après les départs de Rafael, Kenny Tete et Ciprian Tatarusanu, d’autres gros calibres devraient suivre. Il s’agit notamment du capitaine Memphis Depay. En fin de contrat dans un an, l’attaquant néerlandais est annoncé au FC Barcelone. Il pourrait y retrouver Ronald Koeman, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Comme l’ancien mancunien, Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adélaïde sont autant de cracks susceptibles de partir.