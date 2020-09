ASSE Mercato : Wesley Fofana, une nouvelle offre de Leicester ?

Wesley Fofana veut partir de l’ ASSE et a déjà affiché cette position sur la place publique. Claude Puel n’entend pas les choses de cette façon, mais pourrait ne fermer la porte d'un départ de l'ivoirien que pour faire monter les enchères. Leicester pourrait marcher au petit jeu des dirigeants stéphanois puisqu’une nouvelle proposition du club anglais est attendue à l’ AS Saint-Étienne dans les prochains jours.

Wesley Fofana, l’ ASSE fait-elle juste monter les enchères ?

Elle est visiblement terminée l’époque où l’ AS Saint-Étienne bradait ses joueurs au premier venu. Le cas de Pierre Emerick Aubameyang, vendu 15 millions d’euros au Borussia Dortmund, est encore dans les esprits. Idem pour Faouzi Ghoulam qui n’avait rapporté que 5 millions d’euros à son départ à Naples. Claude Puel veut mettre fin à cette situation et devrait marquer les esprits dans ce sens sur le dossier Wesley Fofana. Alors que Leicester City aurait déjà proposé 30 millions d’euros pour ce joueur utilisé 27 fois au club, le manager Claude Puel a ouvertement fermé la porte, réduisant au silence les dirigeants stéphanois qui auraient pu être tentés par l’offre. Même s’il sait qu’aucun joueur n’est invendable, Claude Puel affirme qu’un départ de Wesley Fofana n’est pas à l’ordre du jour à l’ ASSE. Il a encore de belles luttes à mener sur le terrain avec le maillot stéphanois, fait-il savoir. Mais cette fermeté pourrait n’être affichée que pour obliger les courtisans du joueur à proposer plus d’argent.

L’Ivoirien peut-il encore jouer à l’ ASSE ?

L’opération pourrait être couronnée de succès puisque Leicester, selon la presse anglaise, est loin d’avoir lâché l’affaire. Le club britannique serait en train de préparer une nouvelle offre à adresser à l’ As Saint-Étienne pour le transfert de Wesley Fofana. Le joueur a déjà un accord avec ce club entraîné par Brendan Rodgers, l’ancien coach de Liverpool, sous les ordres de qui il se voit gravir rapidement d’autres paliers. Le défenseur dit avoir accepté l’offre alors que d’autres propositions de ses autres courtisans sont attendues par l’ ASSE. Cette affaire devrait raisonnablement se terminer par un départ du joueur à qui plusieurs supporters du club vouent déjà une grosse inimitié pour ce qu’ils considèrent comme une trahison. Il faut noter que Wesley Fofana a été formé à l’ As Saint-Étienne. Le Franco-Ivoirien de 19 ans avait débarqué au centre de formation du club en 2015 après 4 saisons à Bel Air. Ce petit club surveille d’ailleurs ce dossier puisqu’il devrait percevoir quelque chose sur une éventuelle transaction.