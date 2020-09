OL Mercato : Memphis, Aouar et Dembélé, déjà partis ?

L’ OL a été tenu en échec à Bordeaux par les Girondins (0-0). Les joueurs habituellement décisifs comme Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé ont été maladroits et transparents. En instance de transfert, ils ont donné l’impression d’être perturbés par leur départ dans les tuyaux.

OL : Depay, Aouar et Dembélé ont la tête ailleurs « inconsciemment »

L’OL n’a pas fait mieux qu’un match nul contre les Girondins de Bordeaux (0-0) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 vendredi soir. Les joueurs clés très courtisés et annoncés sur le départ étaient pourtant présents. Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé ont-ils déjà la tête ailleurs ? Rudi Garcia a répondu à la question en conférence de presse. « Est-ce que des joueurs pourraient avoir la tête ailleurs ? Consciemment, non », a-t-il laissé entendre dans un premier temps. « Après, inconsciemment, peut-être... », a admis l'entraîneur de l’Olympique Lyonnais ensuite. En effet, ils « ont très peu cadré [2 tirs, ndlr] », Aouar ayant buté sur le montant de Benoît Costil après son entrée en jeu (60e).

Memphis Depay priorité du Barça, Aouar sollicité par Arsenal

Priorité de Ronald Koeman, nouveau coach du FC Barcelone, Memphis Depay est en passe de rejoindre le club catalan. D'ailleurs, il n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire le 30 juin 2021 à l'OL. Houssem Aouar, lui, dispose d’un bon de sortie et est harcelé par Arsenal, Manchester City, la Juventus ou encore le Real Madrid. Quant à Moussa Dembélé, Manchester United veut le recruter, tout comme la Juventus Turin. A noter que Fernando Marçal (Southampton), Rafal (Basaksehir), Kenny Tete (Fulham FC) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan) ont déjà quitté l'Olympique Lyonnais cet été.