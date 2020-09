PSG : Puma, nouvel équipementier de Neymar Jr (Off.)

Après une dizaine d’années chez Nike, Neymar Jr change d’équipementier. Dans les tuyaux depuis quelques jours, la signature du Brésilien chez Puma a été officialisée samedi.

Neymar Jr nouvelle égérie de Puma

Star confirmée du ballon rond, Neymar Jr a un nouvel équipementier. Samedi sur Twitter, l’attaquant du Paris Saint-Germain a officialisé la signature de son contrat avec Puma. Le joueur de 28 ans a posté une vidéo et plusieurs clichés accompagnés de la légende « The King is back » (Le Roi est de retour). Les détails de son contrat avec la marque allemande restent pour le moment inconnus. Mais ils ne devraient pas tarder à tomber comme l’a indiqué Esporte interativo. Généralement bien informé, le média brésilien avait annoncé la signature de Neymar avec l’enseigne allemande. Le journal va dévoiler les détails de cette collaboration « dans les jours qui viennent ».

Neymar successeur de Bolt chez Puma ?

Dernière signature de Puma, Neymar Jr était fourni depuis ses 13 ans par l’américain Nike. Son contrat avec la marque au swoosh a expiré le 1er septembre. La disette n’aura donc pas été longue pour la star du Paris Saint-Germain. Avant l’officialisation de sa signature, le joueur avait déjà livré plusieurs indices sur son prochain équipementier. L’attaquant du PSG avait commencé à suivre Puma, Puma Football et huit autres comptes associés à la marque sur Instagram. Avant le match RC Lens – PSG, il avait posté une photo où on pouvait clairement remarquer une statue de puma. Depuis le départ à la retraite d’Usain Bolt, la marque allemande était en quête d’une star internationale du même calibre que le Jamaïcain. L’entreprise allemande équipe plusieurs formations comme le Borussia Dortmund, Manchester City, l’OM, l’AC Milan et la sélection italienne.