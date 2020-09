ASSE - RC Strasbourg : Les indésirables restent à l'écart

À l’ ASSE, les joueurs écartés n’ont pas fait leur retour dans le groupe convoqué par Claude Puel pour affronter le RC Strasbourg ce samedi (21h), lors de la 3e journée de Ligue 1.

ASSE : Khazri, Boudebouz et Trauco absents contre Strasbourg

L’entraîneur de l’ASSE semble avoir définitivement tourné la page des joueurs sur qui il ne compte pas cette saison. Invités à se trouver un point de chute d’ici le 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts, les indésirables ne reviendront pas en grâce. Pour preuve, Claude Puel n’a fait appel à aucun des joueurs poussés dehors. Il a pourtant dressé une liste élargie de 23 joueurs pour la réception du RC Strasbourg. En effet, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Miguel Trauco, Stéphane Ruffier, Assane Diousse, Sergi Palencia... ne figurent pas parmi les joueurs retenus pour affronter les Alsaciens. Gabriel Silva et Yann M’Vila sont également absents du groupe. Le premier est blessé depuis la préparation estivale et n'est toujours pas opérationnel. Quant au second, il est arrivé en Grèce vendredi, afin de s’engager avec l’Olympiakos Le Pirée, si sa visite médicale est concluante. Rappelons que Loïs Diony a rejoint Angers SCO jeudi.

Les 23 joueurs de Puel contre le RC Strasbourg

Stefan Bajic, Jessy Moulin, Étienne Green - Harold Moukoudi, Wesley Fofana, Timothée Kolodziejczak, Mathieu Debuchy, Yvann Maçon, Alpha Sissoko, Saïdou Sow - Mahdi Camara, Adil Aaouchiche, Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Aïmen Moueffek, Lucas Gourna - Jean-Philippe Krasso, Arnaud Nordin, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet, Charles Abi, Maxence Rivera.