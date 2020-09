OM : Rachat du club phocéen, Boudjellal revient à la charge

Éconduit par Frank McCourt, propriétaire de l’ OM, Mourad Boudjellal n’a pas dit son dernier mot ! Après un silence ces derniers jours, l’homme d’affaires associé au projet de rachat du club phocéen a confié au quotidien Le Parisien, sa foi dans le dossier.

Rachat de l'OM : Mourad Boudjellal, « on bosse »

Mourad Boudjellal, porteur du projet de rachat de l’OM, n’a pas du tout abandonné ! Loin de là. Il est tapi dans l’ombre et espère un revirement de Frank McCourt qui refuse de vendre l’Olympique de Marseille pour l’instant. « On aura bientôt des choses à dire », a glissé le bras droit et porteur du projet de l’investisseur Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, le dossier de rachat du club phocéen n’est pas clos, si l’on en croit des sources poches du dossier. Mourad Boudjellal confirme la tendance, en affirmant dans le journal régional : « on bosse ». Cependant, les prétendants de l’OM ont changé leur méthode de communication. Ils ont abandonné le battage médiatique pour « une communication frugale ». Un changement de stratégie de communication qui s’explique. « Ça ne sert à rien de se disperser », a justifié un membre du clan Ajroudi - Boudjellal.

McCourt va-t-il finalement accepter de vendre en décembre ?

Pour mémoire, Mourad Boudjellal avait confié à La Provence sa confiance pour le rachat de l'OM, avec l'aide d'investisseurs saoudiens. « Maintenant, il faut réussir à attraper le coeur de Frank McCourt. […] Ça se fera d'ici la fin de l'année, j'espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton », avait rassuré l’ancien président du Rugby Club Toulonnais (RCT), avant de se murer dans un silence radio.