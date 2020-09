OM Mercato : Un nouveau buteur de 25 ans ciblé par Villas-Boas

Dans sa quête d’un nouvel attaquant pour épauler Dario Benedetto, l’ OM aurait jeté son dévolu sur un nouveau buteur annoncé proche de signer en Italie. Ce dernier connait déjà le championnat français où chercherait à le retenir André Villas-Boas, l'entraîneur de l' Olympique de Marseille.

Une nouvelle piste en attaque pour l' OM ?

L’Olympique de Marseille, sans argent, aura du mal à trouver l’élément manquant dans le secteur offensif d’André Villas-Boas. Le technicien portugais a pointé la nécessité de recruter un attaquant pour compléter son effectif actuel à l’ OM, lequel va jouer sur tous les tableaux cette saison. Entre le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions, le portugais demande du renfort pour éviter de cramer d’entrée de jeu ces actuels buteurs. Les dirigeants phocéens entendent bien son message, mais confrontés à des difficultés financières, ils ont du mal à satisfaire les besoins exprimés par leur entraîneur.

L' Olympique de Marseille se lance aux trousses de Keita Baldé

Les cibles ne manquent pas pour l’ OM sur ce marché des transferts. Seulement, le club phocéen a du mal à aller au bout des dossiers qu’il entame. Ainsi, Mbaye Niang du Stade rennais a été sondé avant Emmanuel Dennis du Club Bruges KV. Un éventuel transfert d’un de ces deux joueurs ne pouvant être bouclé pour moins de 15 millions d’euros, rien n’avance dans les tractations déjà initiées. C’est dans ce calme olympien que Sky Italia a annoncé une autre cible au tableau des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Keita Baldé de l’ As Monaco, annoncé sur le départ cet été, plairait aussi aux responsables marseillais.

As Monaco : combien coûte Baldé ?

Alors qu’il est déjà dans le viseur de la Fiorentina et que la Sampdoria et Cagliari s'activent aussi pour le recruter, l’ Olympique de Marseille se serait ajouté à la liste des prétendants de Keita Baldé ces derniers jours. Le joueur sera en fin de contrat avec l'AS Monaco en juin 2022. Son prix n'est pas très loin de celui des deux précédentes pistes de l' OM, à savoir Mbaye Niang et Emmanuel Dennis. Il est estimé à 16 millions d'euros, mais l' ASM pourrait le céder pour près de 10 millions d'euros. Il faut noter qu'il avait inscrit 4 buts en 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière.