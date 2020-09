ASSE : Loïs Diony règle ses comptes avec le staff des Verts

L’ ASSE a laissé filer Loïs Diony à Angers SCO, mais ce dernier en veut aux différents staffs techniques du club ligérien, en raison de la confiance qu’ils ne lui ont pas accordée.

ASSE : Loïs Diony « n'a jamais reçu d’amour des coachs »

Loïs Diony reconnait qu’il n’a pas réussi à s’imposer durant ses trois saisons à l’ASSE entre 2017 et 2020. Il a marqué 9 buts pour 4 passes décisives en 65 matchs disputés, toutes compétitions confondues. « Quand tu regardes les stats, il faut dire la vérité, c’est un bilan nul. Après, pour mieux l’analyser, il faut creuser », a admis l’attaquant recruté par Angers SCO, dans L’Équipe. L’ancien N°9 de l’AS Saint-Étienne estime cependant n’avoir pas eu le soutien des différents entraîneurs sous les ordres de qui il a travaillé, dont Oscar Garcia. « Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l’affectif, mais je n’ai jamais reçu d’amour de la part des coachs », a-t-il glissé. Loïs Diony a précisé ensuite que « c’est avec Julien Sablé seulement qu’il a ressenti » un peu d’affection à l'ASSE. Il a indiqué également que « c’est Jean-Louis Gasset qui l’a fait le plus jouer ». « Je jouais, mais la plupart du temps, je sortais à la 60e », a souligné le natif de Mont-de-Marsan.

Gros tacle de Loïs Diony à Oscar Garcia

L’avant-centre de 27 ans estime avoir été trahi par Oscar Garcia, le premier entraîneur avec qui il a travaillé à l’ASSE, entre le 17 juin et le 14 novembre 2017. « Je pense que le discours qu’Oscar Garcia m’avait tenu pour que je vienne n’était que du pipeau », a-t-il martelé, avant de s’expliquer. « Quand tu recrutes le joueur le plus cher de l’histoire du club et que tu le mets sur le banc, c’est que tu ne comptes pas sur lui », a noté Loïs Diony. Notons que ce dernier avait été recruté au Dijon FCO en juillet 2017 pour un montant global de 10 M€. Un somme qu’il n’a jamais réussi à justifier chez les Verts.