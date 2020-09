PSG Mercato : Florenzi qualifié pour le classico contre l’OM

Vendredi, le PSG a officialisé le transfert d’Alessandro Florenzi. Le défenseur débarqué de l’AS Rome est déjà qualifié pour affronter l’OM, au Parc des Princes. La seule interrogation est maintenant de savoir s’il sera titulaire au coup d’envoi dimanche à 21h.

PSG : Alessandro Florenzi titulaire face à l'OM ?

Alessandro Florenzi est arrivé dans l’équipe du PSG, en provenance de la Roma. Il est pour l'instant prêté au Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021, mais son contrat est accompagné d’une option d’achat. Arrivé dans la capitale à 48 heures du classico avec l’OM, le défenseur de 29 ans devrait figurer dans le groupe des Parisiens. Alessandro Florenzi est en effet le successeur de Thomas Meunier dans l’équipe de Thomas Tuchel. Face au RC Lens, l’entraîneur du PSG avait dû repositionner Layvin Kurzawa comme arrière latéral droit, alors que son poste de prédilection est à gauche. Tout porte donc à croire qu’Alessandro Florenzi sera aligné d’entrée face à l’Olympique de Marseille, en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

Neymar et 4 autres renforts dans l'équipe parisienne

L’international italien ne sera pas le seul renfort du PSG lors du classico PSG - OM. Absents lors de la défaite contre le RC Lens (0-1) jeudi pour cause de covid-19, Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas et Leandro Paredes ont repris les entraînements pour préparer la venue des Phocéens. Le gardien de but espagnol, Sergio Rico, a également fait son retour à Paris, grâce à son transfert définitif acté cette semaine.