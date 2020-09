FC Lorient : Pelissier se méfie du RC Lens tombeur du PSG

Le FC Lorientaffronte le RC Lens ce dimanche (coup d’envoi à 15h) pour le choc entre promus en Ligue 1, au Stade du Moustoir. Christophe Pelissier se méfie du Racing Club, tombeur de PSG (1-0) jeudi à Bollaert.

FC Lorient : Pelissier, « le RC Lens m’a fait une grosse impression »

Le RC Lens a impressionné l’entraîneur du FC Lorient contre le PSG, champion de France et finaliste de la Ligue des champions. Avant de croiser le fer avec les Lensois, Christophe Pelissier est revenu sur leur exploit contre les Parisiens, lors du match en retard de la 2e journée du championnat. « Ils m’ont fait une très grosse impression, dans la puissance, dans ce qu’ils dégagent », a-t-il fait remarquer, dans Le Télégramme. Le coach des Merlus s’attend en effet à une équipe des Sang et Or revigorés par sa victoire sur le Paris Saint-Germain. « Quand on gagne, on récupère beaucoup plus facilement et ça va les maintenir dans le rythme », a-t-il souligné.

Christophe Pelissier, « à nous de nous mettre à leur niveau »

Malgré sa défaite (2-1), le RC Lens avait fait un bon match contre l’OGC Nice lors de la 1re journée de Ligue 1. Christophe Pelissier le rappelle d’ailleurs. « C’est une équipe qui est armée. Ce qu’ils montrent depuis le début de saison est très solide. Je trouve qu’ils ont les ingrédients de suite pour la Ligue 1. Ils ont fait deux très gros matchs », a-t-il signalé, avant de passer une consigne aux Merlus. « À nous de nous mettre à leur niveau », a-t-il demandé. À noter que le FC Lorient avait démarré le championnat par un succès sur le RC Strasbourg (3-1), mais avait chuté contre l’ASSE (2-0).