Ex-OL Mercato : Nabil Fekir sur le départ ? réponse du Betis

Nabil Fekir est annoncé sur le départ après une première saison au Betis Séville. L'ancien de l' OL est visé par des clubs huppés en Liga, mais aussi dans d'autres championnats. Manuel Pellegrini acceptera-t-il de le laisser partir cet été ? C'est moins sûr.

Nabil Fekir : Pellegrini lui ferme la porte de sortie

Recruté à l’ OL en juillet 2019, Nabil Fekir est sous contrat au Betis Séville jusqu’en juin 2023. Toutefois, le polyvalent joueur offensif est sur les tablettes de plusieurs clubs après une saison réussie en Andalousie. Les Beticos ont changé d’entraîneur cet été après avoir terminé 15e du championnat. Manuel Pellegrini a pris la place de Rubi (Joan Francesc Ferrer Sicilia), limogé en juin 2020. Après ce changement, il est évident que le nouveau patron du staff technique du club andalou va redistribuer les cartes. Cependant, Nabil Fekir a déjà été rassuré sur son avenir au Betis Séville par l’ex-entraîneur de Manchester City. Manuel Pellegrini compte bien sur le natif de Lyon. « Un joueur comme Nabil Fekir va toujours être convoité par beaucoup de clubs à cause de son niveau », a noté Manuel Pellegrin. Ce dernier a fermé la porte de sortie au champion du monde en ajoutant : « Je ne sais pas si un club va venir le chercher. Ce serait une perte importante pour nous. J’espère que ça ne se produira pas ».

L'ex-capitaine de l' OL très courtisé

Nabil Fekir a été transféré par l’ OL au Betis Séville pour environ 20 M€. Aujourd'hui, la valeur du joueur est estimée à 32 M€ et sa clause libératoire est fixée à 90 M€. La saison dernière, il avait disputé 33 matchs, soit 32 en Liga et un en coupe du Roi. Nabil Fekir avait marqué 7 buts et offert autant de passes décisives. Passé à côté d’un transfert à Liverpool à l’été 2018, le meneur de jeu de 27 ans plait toujours à des clubs anglais, notamment Arsenal et Newcastle. En Italie, c’est l’AC Milan qui veut s’attacher ses services. Le Zénith Saint-Pétersbourg est également sur les rangs pour Nabil Fekir qui rêve pour sa part du Real Madrid et du FC Barcelone.