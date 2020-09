PSG - OM: Mbappé, Marquinhos et Icardi, absences confirmées

Le coach du PSG, Thomas Tuchel, a confirmé les absences de Kylian Mbappé, Marquinhos et de Mauro Icardi pour le classico contre l’OM dimanche soir. En revanche, la recrue Alessandro Florenzi sera présente dans le groupe.

PSG : Tuchel confirme Neymar, Navas, Di Maria... contre l'OM

Le PSG a récupéré Neymar, Keylor Navas, Angel Di Maria et Leandro Paredes pour affronter l’OM, mais pas Kylian Mbappé, Marquinhos ni Mauro Icardi. Ces 7 joueurs avaient été testés positifs à la covid-19 et étaient tous absents quand le Paris Saint-Germain s’était incliné devant le RC Lens (1-0). « Ceux qui reviennent vont effectuer des séances en petits groupes, puis nous avons une autre séance dimanche matin et nous déciderons des joueurs capables de jouer ce match », a déclaré Thomas Tuchel. Ce dernier peut également compter sur la dernière recrue en date des Parisiens, Alessandro Florenzi. « Il est qualifié pour demain. S’il est prêt, il pourrait jouer », a annoncé le technicien allemand, en conférence de presse.

Thomas Tuchel s’enflamme pour Florenzi

Le PSG tient désormais le successeur de Thomas Meunier parti libre au Borussia Dortmund à la fin de son contrat. Alessandro Florenzi est arrivé à Paris vendredi pour une saison. Le défenseur latéral droit ou milieu de terrain est prêté par l’AS Rome avec une option d’achat. « Je suis heureux qu'il soit ici avec nous. Je l'ai beaucoup suivi. Alessandro a été un des meilleurs joueurs de la Roma et de la Serie A. J'aime son style de jeu offensif, il est très actif sur le terrain. Je pense qu'il est vraiment le type de joueur qu'il nous faut à droite. [ ] Nous voulons améliorer la qualité de l'effectif », s’est réjoui le coach du Paris Saint-Germain.

« L'OM mieux préparé, mais le Paris SG n'a pas peur »

Malgré la défaite de son équipe contre le Racing Club de Lens, Thomas Tuchel est confiant pour la suite de la saison. Il assure que « son groupe est prêt à se battre », jusqu’à la fin de l'exercice 2020-2021. Celui-ci devra sortir les dents lors du classico contre l’Olympique de Marseille dimanche (21h). « C'est un grand match du Championnat de France, c'est mieux de le disputer plus tard, quand les joueurs sont au top physiquement. C'est un peu étrange de le jouer à la 3e journée… », a fait remarquer l’entraineur des Rouge et Bleu avant de se montrer plus rassurant. « Nous n'avons pas peur, nous sommes toujours prêts, nous sommes forts au Parc des Princes. L’OM semble mieux préparé, mais nous avons de la qualité. Tous nos joueurs veulent jouer ce match parce que nous voulons le gagner pour nos supporters », a confié Thomas Tuchel.