ASSE Mercato : Voilà comment Yann M’Vila va quitter Saint-Etienne

Yann M’Vila avait rejoint l’ ASSE avec une bonne réduction de son salaire. Le joueur avait la promesse de ses dirigeants de percevoir une commission sur le prix de sa revente. Avec son départ à l’ Olympiakos qui est en train de se concrétiser, beaucoup sont ceux qui se demandent quelles sont les conditions de ce départ du milieu de terrain de l’ AS Saint-Étienne.

Le départ de Yann M’Vila bientôt officialisé par l’ ASSE

C’est terminé, Yann M’Vila est pratiquement déjà un ancien joueur de l’ ASSE. Il a passé sa visite médicale préalable à la signature de contrat dans le milieu du foot. Il va s’engager avec l’ Olympiakos dans les prochaines heures ou avant la fin du weekend au plus tard. Quelles sont les conditions de son départ de l’As Saint-Étienne ? Aucune à proprement parler. L’ancien joueur du Stade rennais a tout simplement résilié son contrat avec le club ligérien. C’est donc sous la forme d’un transfert gratuit qu’il rejoint le club grec. Autant dire que les Vers ne percevront aucun euro pour ce départ.

Pourquoi Yann M’Vila a-t-il quitté Sainté ?

Le départ de Yann M’Vila de l’ As Saint-Étienne répond à une décision prise par l’entraîneur Claude Puel. Ce dernier a, dès sa prise de service à l’ ASSE, vendu un nouveau projet aux dirigeants stéphanois. Il veut non seulement préconisé la réduction du nombre de joueurs avec lesquels il comptait travailler, mais aussi il refuse d’avoir des starlettes sous ses ordres. De tempérament, Claude Puel refuse de gérer les égos de certains joueurs confirmés ou aux gros salaires. D’ailleurs sur le point de la rémunération des joueurs, Claude Puel a montré la nécessité de ne disposer que de jeunes joueurs plus intéressés par le projet sportif que par l’aspect financier. Ils sont plus impliqués et à l’écoute des consignes pour vite progresser.

Dès lors, l’avenir semblait bouché pour Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz. Les illusions des uns se sont envolées lorsque Puel a laissé ce petit monde à l’As Saint-Étienne pour partir en stage de pré-saison avec ceux sur qui il compte s’appuyer pour cette saison. L’avenir étant plié pour lui à l’ As Saint-Étienne, Yann M’Vila n’a pas trouvé d’autres options qu’un départ pour espérer poursuivre sa carrière. C’est la Grèce pour lui puisqu’un intérêt réciproque avec les dirigeants de l’ Olympiakos, confirmé la semaine dernière par Mathieu Valbuena, s’est vite concrétisé par une offre. Pour partir, l’As Saint-Étienne devait donner son accord, ce qui fut fait sans que le club grec ne verse d’indemnité de transfert, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022 pour ce joueur estimé à 6 millions d’euros. C’est par une rupture de son contrat que Yann M’Vila a quitté l’ ASSE.

Pourquoi l’ As Saint-Étienne a-t-elle accepté la rupture du contrat de M’Vila

Comme l’a mis en avant le quotidien L’Équipe, les dirigeants stéphanois n’avaient pas vraiment à faire les difficiles dans ce dossier. Le départ gratuit du joueur permet au club d’économiser quelques 8 millions d’euros de salaire. Cette somme n’est pas négligeable pour les finances de l’écurie stéphanoise qui est comme tous les autres clubs touchés par les conséquences financières de la pandémie de covid-19.

Les photos de l'arrivée de Yann M’Vila à l' Olympiakos :

