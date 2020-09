PSG Mercato : Francesco Totti recrute une pépite du Paris SG

Francesco Totti, ancienne légende de l’ As Roma, qui a arrêté sa carrière de footballeur en 2017, a recruté un jeune du PSG pour son écurie. Ce dernier est le patron de IT Scouting qu’il a créée pour sa reconversion.

Francesco Totti fait ses courses au PSG et à Lorient

Arnaud Kalimuendo est désormais sous la protection de Francesco Totti. L’ancien attaquant et milieu de terrain offensif de l’ As Roma (auteur de 786 matchs et 307 buts toutes compétitions confondues) est devenu agent de joueurs. Il a créé l’agence IT Scouting par laquelle il représente ses clients. Arnaud Kalimuendo, le jeune attaquant de 18 ans du PSG s’est lié à l’italien. Ce joueur franco-congolais a été formé au Paris SG sous les couleurs de qui il vient d’ailleurs de débuter sa carrière professionnelle. Ce jeune était du déplacement du Paris SG sur le terrain du RC Lens où il a essuyé sa première défaite 1-0 de la saison en Ligue 1.

Cette première sortie infructueuse du natif de Suresnes n’enlève rien à ses qualités et c’est son nouvel agent qui le fait le mieux comprendre. Arnaud Kalimuendo était titulaire lors de cette rencontre. Il n’a été remplacé par Thomas Tuchel qu’à la 74e minute du match, ce qui n’est pas mal pour une première. La star du football italien était expressément à Paris vendredi pour officialiser la signature du contrat du jeune attaquant avec sa structure. L’italien a posé avec sa nouvelle recrue avant de poster une image sur son compte Instagram avec en légende : « C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Arnaud Kalimuendo dans notre famille, joueur du PSG et de l'équipe nationale de France U20. Mieux ensemble ! »

Après Arnaud Kalimuendo du Paris SG, Totti signe Laurienté

Il y a trois jours Francesco Totti avait aussi recruté Laurienté du FC Lorient. Il avait également posté sa photo sur son compte Instagram en annonçant la signature de son contrat définitif avec le RC Lorient. « C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Laurienté dans notre famille, joueur du FC Lorient. Force! » Prêté par le Stade rennais à Lorient, Laurienté vient de signer jusqu'en juin 2024 un contrat définitif avec les Merlus.

L’ancien footballeur recrute à tour de bras puisque depuis le 13 aout passé à ce jour, il a présenté pas moins de 7 nouveaux joueurs, dont Arnaud Kalimuendo.