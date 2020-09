ASSE leader de Ligue 1, Claude Puel « Je suis satisfait »

L’ ASSE s’est adjugé la première place au classement de Ligue 1 face à sa victoire 2-0 face à Strasbourg vendredi. Claude Puel n’a pas dissimulé son plaisir d’être leader du championnat bien que cela ne signifie rien pour lui à ce stade de la compétition.

ASSE : Claude Puel heureux de gagner avec ses "jeunes"

Avec son succès de vendredi face au RC Strasbourg, l’ ASSE lance sa saison de la meilleure façon. Le club est sur une naissante dynamique de deux victoire en autant de match avec à chaque fois le même tarif de 2 buts passés à ses adversaires. Le FC Lorient avait encaissé 2-0 grâce à un doublé de Romain Hamouma à la 18e et à la 51e minute de la rencontre. Ces trois points de la victoire ne pouvaient que bien tomber après une dernière saison difficile pour les Verts pour oublier la défaite en Coupe de France face au PSG. Face au Racing Club de Strasbourg, c’est de nouveau avec un succès 2-0 que les Verts ont quitté leur pelouse du Stade Geoffroy-Guichard. Ce succès permet à l’ AS Saint-Etienne de faire un sans faute. Claude Puel en est content puisqu’il a déclaré à la fin de la rencontre : « Être en tête (du championnat, ndlr) ne veut rien dire pour l'instant mais nous sommes dans une bonne dynamique dans ce que nous voulons mettre en place. Il faut continuer. Je suis satisfait de mon équipe très jeune, avec des joueurs qui débutent en Ligue 1, bien encadrés par des garçons matures. Le groupe a besoin de confiance. »

Qui sont les buteurs de l' ASSE face à Strasbourg ?

Les deux buts de l’ As Saint-Étienne pour le match face à Strasbourg ont été inscrit par Denis Bouanga, le meilleur buteur de la saison dernière, et le milieu de terrain Mahdi Camara. Claude Puel fait remarquer qu’il « y a des talents » dans son équipe. « Nous jouions deux matches à domicile et c'est bien de prendre des points en ce début de saison avant deux déplacements. C'est bien de développer des jeunes », s’est-il félicité avant d’ajouter : « Les matches ne sont pas évidents comme face à Strasbourg qui a été excellent sur les contres. Ce n'était pas facile d'enflammer la première période. Notre public nous manque et l'adversaire profite de mettre pas mal de temps morts pour casser le rythme. Il fallait tenter de mettre du tempo et être vigilant sur les contres. Globalement c'était bien face à un adversaire difficile à manœuvrer dans un match équilibré. Nous avons montré quelques séquences intéressantes au niveau du ballon. »