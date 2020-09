RC Lens Mercato: Une très bonne nouvelle pour les Sang et Or?

Alors que l’avenir de Mounir Chouiar est incertain avec le Dijon FCO, le RC Lens peut se frotter les mains. Les Sang et Or disposent en effet d’un pourcentage en cas de revente du jeune ailier.

Mounir Chouiar, une bonne nouvelle attend le RC Lens

Arrivé au Dijon FCO l’été dernier en provenance du RC Lens, Mounir Chouiar pourrait déjà quitter le club bourguignon. Selon les informations de France Football, le joueur de 21 ans est courtisé par trois clubs de Premier League. Arsenal, Leeds United et Wolverhampton sont présentés comme des prétendants de l’ancien joueur du RC Lens. L'ex-club de Chouiar pourrait empocher un joli chèque en cas de départ de celui-ci du DFCO. Comme le révèle la même source, les Sang et Or pourraient récupérer jusqu’à 20% du montant issu d’une revente de son ancien titi. Un transfert de Mounir Chouiar pourrait rapporter entre 15 à 20 millions d’euros à Dijon. Ce qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire du club bourguignon. Vendu à l’ASSE à 10 millions d’euros en 2017, Loïs Diony est pour le moment la plus grosse cession du Dijon FCO.

Un transfert de Chouiar déjà programmé ?

L’histoire entre Mounir Chouiar et Dijon ne pourrait durer qu’un an. Son départ est d’autant plus possible que Stéphane Jobard a enregistré l’arrivée de deux renforts offensifs ces derniers jours. L’attaquant ivoirien Roger Assalé et le milieu offensif kosovar Bersant Celina ont rejoint l’actuel 18e de Ligue 1. L’ancien du RC Lens a déjà pris part aux deux premières rencontres du DFCO cette saison sans se montrer décisif. Lors de sa première année, il a disputé 20 matchs de championnat, dont 18 en tant que titulaire, pour 4 buts inscrits.