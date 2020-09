PSG-OM : Thomas Tuchel pousse une gueulante contre le Classico

Le PSG reçoit l’OM ce dimanche (21h) en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, ne comprend pas pourquoi ce très grand match du Championnat de France a été programmé si tôt dans la saison.

Le Classique PSG-OM programmé trop tôt

Cette saison, les supporters n’attendront pas longtemps pour suivre le match entre le PSG et l’OM, programmé ce dimanche (21h) en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Il faut noter que ce premier Classique de la saison a été programmé beaucoup plus tôt que d’ordinaire, alors que la situation sanitaire perturbe sérieusement l’organisation normale du championnat. De plus, plusieurs joueurs de chacune des deux équipes ont été touchés ou le sont encore par le coronavirus. Enfin, une jauge maximale de 5000 spectateurs est imposée pour l’accueil du public dans les stades qui sont donc sans ambiance. Malgré ce tableau pas très propice à la programmation du Classique, la Ligue de Football Professionnel a décidé de programmer cette rencontre ce dimanche. Thomas Tuchel se dit vraiment surpris par cette décision.

Thomas Tuchel n'y comprend plus rien

Présent en conférence de presse, l’entraîneur parisien a évoqué le choc de ce soir. Le technicien allemand a d’abord rappelé que le Classico est « un grand match en France ». Thomas Tuchel est « donc très surpris qu’un très grand match de Ligue 1 soit programmé dès la troisième journée » et déclare ne rien comprendre à cette programmation hâtive. En ce début de saison, les deux formations n’ont pas encore atteint le meilleur de leur rythme et les joueurs ne sont pas encore au top de leur capacité physique. Donc, pour Thomas Tuchel, « un match comme ça doit être en octobre, novembre, avec les deux équipes qui ont le rythme, la capacité et sont prêtes à combattre au meilleur niveau parce que c’est un match pour tout le monde, les spectateurs, mais aussi toute l’Europe ».

Mais le Classique se joue dès cette 3e journée, et l’ancien coach du Borussia Dortmund a du mal à l’accepter. « Je ne comprends pas », a-t-il fulminé.