PSG Mercato : Presnel Kimpembe alerte Tuchel et Leonardo

Cet été, le PSG a signé deux recrues pour l’instant. Pour Presnel Kimbempe, c’est clair que le Paris Saint-Germain doit encore se renforcer avant la fin du marché estival.

Presnel Kimbempe sollicite des renforts

Le PSG a lâché plusieurs joueurs cet été, sans vraiment les remplacer, même si Sergio Rico et Alessandro Florenzi ont été recrutés. Une situation d’autant inquiétante que l’ogre parisien a fait voir son manque de profondeur sur le banc lors de son déplacement à Lens. Avec un effectif diminué par le coronavirus, Thomas Tuchel a aligné Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo et Kaïs Ruiz, des joueurs plus habitués au banc de touche qu’à la pelouse. Résultat, les Parisiens ont été battus par les Lensois (0-1). Pour Presnel Kimbempe, le PSG doit donc recruter pour combler les départs de cet été. « Bien-sûr qu’on en a besoin, avec les départs qu’il y a eu cet été, on sait que l’effectif a besoin d’autres joueurs pour combler les manques », a déclaré le défenseur central parisien en conférence en presse.

PSG : quels postes renforcer ?

Presnel Kimbempe attend donc des renforts au plus tard le 5 octobre prochain, date butoir du mercato estival. En revanche, l’international français est incapable d’indiquer les postes à renforcer en priorité. Le champion du monde estime que cette prérogative est du ressort de l’entraîneur Thomas Tuchel et du directeur sportif Leonardo. « Où sur le terrain, ça je ne sais pas. C’est au club, au coach et à Leonardo d’en décider », a expliqué le joueur de 25 ans. Reste à voir si son appel sera entendu…