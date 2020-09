PSG Mercato : Mbappé prend une décision pour son avenir

Kylian Mbappé aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaiterait quitter le PSG la saison prochaine. Selon la presse anglaise, la star du Paris Saint-Germain aurait même déjà trois destinations en tête pour la suite de sa carrière.

PSG : départ de Kylian Mbappé la saison prochaine ?

Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG lors de ce mercato estival. Lors d’une récente interview accordée à BeIN Sports, le génie français avait rassuré sa direction et les supporters sur son avenir en déclarant qu’il ne quitterait pas le club cet été. Il avait insisté sur les 50 ans du Paris Saint-Germain et promis de tout faire pour « ramener des trophées avec l’équipe » cette saison. En revanche, l’enfant de Bondy n’avait pas dit s’il resterait dans le club de la capitale jusqu’à la fin de son contrat (juin 2022). Mais ce dimanche, The Times annonce que Kylian Mbappé aurait informé les dirigeants parisiens de son désir de quitter le PSG la saison prochaine. Un désir qui expliquerait ses réticences sur une prolongation.

Quelle destination pour l’ancien Monégasque ?

En cas de départ du Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé pourrait-il débarquer ? Selon le quotidien anglais, le Real Madrid est une possible destination pour le champion du monde. Les recruteurs madrilènes auraient fait de l’attaquant parisien la priorité de leur mercato estival 2021. Cependant, le Real Madrid n'est pas la seule destination envisageable pour le prodige français. Le FC Barcelone pourrait également se lancer aux trousses de l’ex-joueur de l’AS Monaco pour combler le départ programmé de Lionel Messi. Enfin, le Parisien pourrait débarquer en Premier League, où il serait attiré par le style de jeu de Liverpool. Kylian Mbappé aura donc le choix entre ces trois clubs, auxquels d’autres prétendants ne devraient pas manquer de s’ajouter le moment venu…