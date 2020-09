Stade rennais : Le départ de Jordan Siebatcheu officialisé

Ecarté des plans de Julien Stéphan cette saison, Jordan Siebatcheu va tenter de relancer sa carrière en Suisse. Ce dimanche, les Young Boys de Berne ont annoncé la signature de l’attaquant de 24 ans.

Jordan Siebatcheu quitte le Stade Rennais pour la Suisse

À 24 ans, Jordan Siebatcheu va vivre sa première expérience à l’étranger cette saison. L’attaquant évoluera en Suisse avec les Young Boys de Berne où il est prêté avec option d’achat. « Le BSC YB accueille chaleureusement Jordan Siebatcheu et lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès », a annoncé le club suisse dans un communiqué aujourd'hui. L’ancien international tricolore U21 (2 sélections/1 but) espère retrouver des sensations en Suisse. Si le SRFC a pu accrocher une place en Ligue des champions, le joueur formé à Reims sort d’une saison loin d’entrer dans les annales. Il a terminé le dernier exercice avec 1 but et une passe décisive en 21 matchs.

Un aller simple pour la Suisse ?

Loin de répondre aux attentes placées en lui, Jordan Siebatcheu n’entre plus dans les plans de Julien Stéphan. Le coach du Stade rennais n’avait pas fait appel à lui depuis le début de la saison. L’avenir de Siebatcheu à Rennes s’est davantage obscurci avec les arrivées de Martin Terrier et Serhou Guirassy. En recrutant cet attaquant, les Young Boys de Berne espèrent trouver un remplaçant à Roger Assalé qui a rejoint le Dijon FCO cet été. Reste à savoir si le joueur encore sous contrat avec le SRFC jusqu’en 2023 saura saisir sa chance en Suisse.