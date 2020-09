PSG : Thomas Tuchel et le CUP répondent à Dimitri Payet

Dimitri Payet avait chambré le PSG battu par le Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des champions. Ce chambrage a coûté au joueur de l’OM les réactions moqueuses de Thomas Tuchel et des supporters du Paris Saint-Germain.

PSG : Thomas Tuchel envoie une pique à Dimitri Payet

Pour célébrer la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des champions, Dimitri Payet avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le maillot parisien avec l’étoile, avant de le faire disparaître rapidement pour montrer celui de l’OM. Le message était clair. Le Réunionnais se réjouissait de la défaite des Parisiens et rappelait que les Marseillais restaient les seuls Français à remporter la Ligue des champions. Présent en conférence de presse vendredi, Dimitri Payet assumait son chambrage. De quoi faire sortir Thomas Tuchel de sa réserve. Hier, face à la presse, l’entraîneur du PSG a répondu que lorsqu’ « on doit célébrer les défaites d'autres équipes, c'est qu'on a rien à célébrer ».

Payet, un joueur sans trophée

Thomas Tuchel s’est voulu concis dans sa réponse à Dimitri Payet. En revanche, les supporters du PSG ont été plus bavards et plus offensifs. Sur deux banderoles mises en évidences devant le Parc des Princes par le Collectif Ultras Paris, il est écrit : « Dimitri Payet, tu as un message (…) Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c’est Ludivine. » Une allusion à l’absence de trophée du milieu offensif et à Ludivine, la mère de ses trois enfants. Des réponses qui promettent un Classique très disputé ce dimanche soir (21h) pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.