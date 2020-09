FC Nantes Mercato : Le dossier Lincoln enfin bouclé ?

Longtemps associé au FC Nantes, Lincoln ne devrait pas quitter le CR Flamengo. Les dernières nouvelles parvenues du Brésil laissent peu de chances à un départ du jeune attaquant.

Lincoln s’éloigne encore du FC Nantes

Sauf surprise, Lincoln ne va pas signer au FC Nantes cet été. La presse brésilienne vient de confirmer cette tendance. Coluna do Fla révèle en effet que le CR Flamengo, où évolue le joueur de 19 ans, a « bloqué » son transfert. Le journal local indique que le club brésilien a déjà cédé Caio Roque au City Group (via sa filiale belge Lommel). La formation carioca n’est plus encline à vendre un autre joueur. Outre cela, Lincoln semble déjà entrer dans les plans de son nouvel entraîneur. Domenec Torrent a retenu l’international U19 (11 sélections/4 buts) dans le groupe qui affrontera Ceara dimanche soir, le FC Nantes peut donc creuser une autre piste.

Quelles pistes pour les Canaris ?

Recruter un nouveau numéro 9 est une priorité pour le FC Nantes. Plusieurs noms ont déjà été associés aux Canaris. Ces derniers jours, le nom d’un autre Brésilien a été associé au FCN. Sociétaire de Watford, où évolue Luis Suarez, une ancienne cible du FCN, Joao Pedro intéresse Nantes. Son prix est estimé à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Outre cette piste, la direction nantaise s’intéresse également à Antonio Colak. L’attaquant de 26 ans évolue actuellement en Croatie au HNK Rijeka.