ASSE - RC Strasbourg (2-0) : L’arbitrage et la VAR épinglés

L’ ASSE a battu le RC Strasbourg (2-0) lors de la 3e journée de Ligue 1. Un résultat qui aurait largement été favorisé par une erreur d’appréciation de l’arbitrage.

Un penalty injustement accordé à l’ ASSE

L’arbitre a accordé à l’ASSE un penalty transformé par Denis Bouanga pour une faute d'Alexander Djiku, alors que ce dernier avait lui-même été poussé dans le dos par un joueur des Verts. Mais l’arbitre et la VAR n’ont pas pris en compte ce fait de jeu et se sont seulement contentés de la faute de Djiku pour accorder un penalty à l’AS Saint-Etienne. Après l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, c’est au tour de Pierre Ménès de dénoncer une erreur d’appréciation de l’arbitrage et de la VAR. Selon le consultant du Canal Football Club, les Stéphanois « ont globalement dominé ce match et auraient pu obtenir un penalty pour le tacle dangereux de Sissoko sur Nordin en première période, mais n’auraient pas dû l’obtenir en seconde période pour la main de Djiku car Aby le pousse clairement dans le dos ». Le journaliste « trouve incroyable de donner péno sur la conséquence d’une faute subie ». Mais pour l’arbitre et la VAR, il y avait penalty. « Mais visiblement, Monsieur Wattellier et les gugusses de la VAR ont trouvé ça tout à fait normal », a regretté le célèbre confrère.

Un début de saison de rêve pour les Verts

Mais dans l’ensemble, Pierre Ménès ne remet pas en cause la victoire de l’ ASSE contre le RC Strasbourg. Il a trouvé les Ligériens plus impliqués que les Alsaciens qui ont surtout raté la seconde mi-temps. « Les Verts ont montré beaucoup d’agressivité - de bonne agressivité -, de motivation et d’énergie. Tout le contraire d’une équipe alsacienne qui avait fait une première mi-temps à peu près cohérente sur le plan défensif et qui a été lamentable en seconde », a commenté le consultant. Pour la formation stéphanoise, c’est un début de saison de rêve. Après son premier match reporté contre l’OM à cause du coronavirus, l’ASSE a fait son entrée en scène contre le FC Lorient lors de la 2e journée de Ligue 1. Après avoir battu les Lorientais (0-2), les Stéphanois viennent de s’imposer face au Strasbourgeois sur le même score. Deux victoires de rang qui font des Verts les leaders de la Ligue 1 en ce début de saison.