OM Mercato : Longoria active son réseau, Luiz Suarez visé

L’ OM aurait désormais coché le nom de Luis Suarez pour le renfort de son secteur offensif cette saison. Mais la piste menant au joueur de Watford s’annonce compliquée pour l'Olympique de Marseille.

Luis Suarez, nouvelle cible offensive de l’ OM

André Villas-Boas attend un nouvel attaquant cet été pour épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque de l’OM. Et Pablo Longoria a promis à l’entraîneur marseillais qu’il ferait tout pour lui trouver cet attaquant avant la fin du marché estival (5 octobre). Après avoir sondé plusieurs pistes (Boulaye Dia, El Bilal Touré…), le directeur du football de l’Olympique de Marseille aurait désormais décidé de se tourner vers Luis Suarez, attaquant de Watford prêté au Real Zaragoza (D2 espagnole) la saison dernière. Selon The Athletic, les recruteurs olympiens seraient même bien partis pour accueillir le joueur de 22 ans. Mais l’affaire est encore loin d’être dans la poche pour Pablo Longoria malgré ses réseaux en Liga où il a servi le Valence CF.

Deux grosses difficultés dans le dossier

Malgré sa relégation en Championship à la fin de la saison écoulée, Watford n’aurait aucune envie de lâcher Luis Suarez. Intention réelle ou simple bluff de la part des Hornets pour faire monter les enchères ? De plus, le projet du club anglais pour l’attaquant espagnol ne serait pas le seul obstacle à vaincre par l’ OM. Séduits par les stats du buteur espagnol (19 buts et 6 passes décisives en 38 matchs) en deuxième division espagnole où il avait été prêté la saison dernière, le Valence CF et l'Atlético Madrid souhaiteraient également le signer cet été. Entre l’intention des Hornets de conserver Luis Suarez et la concurrence des deux gros d’Espagne, l’ OM devra sortir le grand jeu pour espérer rafler la mise.