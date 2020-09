FC Nantes - Monaco (1-2) : Gourcuff et la VAR « dramatique »

Le FC Nantes a été battu par l’AS Monaco (1-2) ce dimanche pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Pour Christian Gourcuff, le résultat du match a été malheureusement influencé par une grosse erreur de la VAR.

Le FC Nantes battu par l’AS Monaco

Ce dimanche ne restera pas dans la mémoire des supporters du FC Nantes. En effet, les Nantais ont été vaincus à domicile par l’AS Monaco (1-2). Le résultat du match aurait pourtant pu être différent. Mais le but inscrit par l’attaquant nantais Randal Kolo Muani (21 ans) a été refusé par la VAR en raison d’un hors-jeu très litigieux. Une décision arbitrale qui agace profondément Christian Gourcuff.

Christian Gourcuff très remonté contre la VAR

Présent en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas mâché ses mots contre la VAR. Le coach des Canaris estime que lorsqu’ « on voit les images sur le but annulé, c'est dramatique pour le foot. C'est dramatique pour la VAR, si ça se juge comme ça ! Cela se joue à rien ! » Mais Christian Gourcuff ne croit pas que cette décision arbitrale soit la seule raison de la défaite du FC Nantes. « Mais on ne va pas tout ramener à ça. Il y a eu d'autres manques », a reconnu le technicien de 65 ans, en pointant « les dix premières minutes catastrophiques » pendant lesquelles ses joueurs ont été « trop passifs ». Après 3 journées, le FC Nantes occupe la 10e place du classement.