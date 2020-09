LOSC - FC Metz (1-0) : Christophe Galtier tire le positif

Ce dimanche, le LOSC a enchaîné avec une deuxième victoire de rang (1-0) contre le FC Metz. Christophe Galtier s’est exprimé après la rencontre. L’occasion pour le coach de Lille de noter les améliorations de ses poulains.

Les leçons de Christophe Galtier après la victoire contre Metz

Aujourd'hui, le LOSC a conservé son invincibilité en ce début de saison. Le Lille OSC s’est de nouveau imposé sur le plus petit des scores (1-0) contre le FC Metz. La libération lilloise est venue en fin de match de Luiz Araujo (88e). Après la rencontre, Christophe Galtier a salué les progrès réalisés par ses joueurs. Les Dogues n’avaient pas été rassurants avant la reprise. Ils ont terminé leur préparation estivale avec deux nuls et quatre défaites. Le coach lillois est satisfait du travail de ses joueurs invaincus lors des trois premières journées de Ligue 1 (deux victoires et un nul). « L’état d’esprit est en train de grandir. Ça commence à être une bonne bande de potes, les uns jouent pour les autres. Avec du travail, on va trouver de l’amélioration. J’en suis convaincu », a lâché le coach du Lille OSC.

Sur les débuts difficiles de Yilmaz et David

S’il y a un axe sur lequel Christophe Galtier compte mettre l’accent, c’est la finition de ses attaquants. Pour le moment Burak Yilmaz et Jonathan David sont toujours muets en Ligue 1. Leur entraîneur demande de la patience. « Ça va venir », a-t-il indiqué au sujet de l’attaquant canadien. L’entraîneur lillois se satisfait des performances de l’avant-centre turc. « Burak, "notre vétéran" (rires), est bien en jambes, il a apporté du danger », a déclaré le technicien nordiste. Il espère que ses poulains se montreront décisifs contre l’OM dimanche prochain au Vélodrome.