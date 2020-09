PSG 0-1 OM : Pari réussi au terme d'un Classico au tempo bouillant

Dans un Classique à l'atmosphère ultra électrique, l' OM, neuf ans après sa dernière victoire contre le PSG, a enfin réitéré sa performance en s'imposant 1-0 au Parc des Princes.

PSG 0-1 OM : classico, agitato e mosso

Si tôt dans la saison, pour la troisième journée de Ligue 1 seulement, se déroulait le très attendu Classico entre le PSG et l' OM. Voilà neuf ans que les Phocéens rêvaient de faire chuter l'ennemi juré. Ils y sont enfin parvenus hier dimanche 13 septembre 2020. Pourtant, c'est le PSG qui démarrait pied au plancher cette rencontre, poussant Steve Mandanda à réaliser une parade réflexe dès la première minute de jeu sur une reprise à bout portant de Marco Verratti. Neymar s'illustrait ensuite de la tête, mais les Parisiens ont dû digérer l'efficacité cruelle de l' OM qui n'a eu besoin que d'une occasion pour ouvrir le score. Sur un coup franc parfaitement exécuté par Dimitri Payet, Florian Thauvin, seul aux 6 mètres, est venu ajuster Sergio Rico du gauche pour inscrire son deuxième but de la saison et mettre l' Olympique de Marseille devant au tableau d'affichage.

Plus que les occasions - malgré un but refusé à Angel Di Maria, puis un autre à Dario Benedetto pour des positions de hors-jeu - une vive tension animait la seconde période de cette rencontre. Après avoir sorti 4 avertissements durant le premier acte, Jérôme Brisard a continué et même intensifié la distribution de sanctions en seconde période. L'arbitre central a fini par sortir le carton jaune à 14 reprises avant de dégainer la kyrielle de 5 cartons rouges en fin de match envers Kurzawa, Paredes, Neymar, Benedetto et Amavi, expulsés suite à une échauffourée générale au milieu de terrain. Pari réussi pour l'Olympique de Marseille, qui a parfaitement su contrecarrer et faire bouillir un Paris Saint-Germain décevant sur le plan de l'explosivité offensive.

Paris tout bas, Marseille tout droit

Cette deuxième victoire en autant de matchs place l'OM à la cinquième position du classement, avec un match en retard qu'il disputera jeudi contre l' ASSE, le leader. A contrario, le PSG, après s'être incliné à Lens jeudi (0-1), est une nouvelle fois battu avec une attaque peu en verve. Les Parisiens sont 18e et barragistes, mais ont un match à rattraper face au FC Metz mercredi.

Les notes de PSG - OM

Paris Saint-Germain (4,3) : Rico 4 - Florenzi 7 (puis Dagba 84'), Kehrer 4, Kimpembe 4, Bernat 4 (puis Kurzawa 84') - Herrera 4 (puis Draxler 61'), Gueye 4, Verratti 5 (puis Paredes 72') - Sarabia 3, Neymar 4, Di Maria 4.

Olympique de Marseille (6,4) : Mandanda 7 - Sakai 7, Alvaro 7, Caleta-Car 7, Amavi 7 - Rongier 6, Kamara 7, Gueye 5 (puis Benedetto 58') - Thauvin 7 (puis Radonjic 77'), Lopez 4 (puis Strootman 68'), Payet 6 (puis Germain 77').