PSG - OM (0-1) : Leonardo voulait Turpin comme arbitre du Classico

Le PSG s’est incliné sur le plus petit des scores dimanche au Parc des Princes contre l’OM. Leonardo n’a pas apprécié les décisions de Jérôme Brisard, l’arbitre officiel de la rencontre.

PSG - OM, Leonardo en rogne contre Jérôme Brisard

Trois jours après sa défaite contre le RC Lens, le PSG s’est de nouveau incliné dimanche au Parc des Princes. Cette fois, c’est l’OM qui a tenu le rôle du bourreau de l'équipe parisienne. Comme rarement ces dernières années, ce Classique entre Paris et Marseille a été tendu. Jérôme Brisard a distribué 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Pour Leonardo, l’arbitre de la rencontre n’avait pas le niveau pour un pareil rendez-vous. « Je ne comprends pas pourquoi un match comme ça on n’a pas Turpin ou Buquet. On a un arbitre de 34 ans, qui a fait un match d’EL, une finale de CDL, qui n’a pas l’expérience pour un match comme ça, », a pesté le directeur sportif du Paris Saint-Germain au micro de Téléfoot.

Un retour raté pour Neymar Jr

Si Leonardo accepte le score, il ne comprend pas l’attitude de ses joueurs contre l'Olympique de Marseille. Le dirigeant parisien refuse de « défendre des comportements indéfendables ». De retour sur le terrain après avoir été atteint du coronavirus, Neymar Jr a notamment été expulsé. L’attaquant vedette du PSG a eu pas mal d’accrochages avec les joueurs de l’OM. Le Brésilien a été exclu en toute fin de match après une tape sur la tête d’Alvaro Gonzalez. Il avait déjà reçu un avertissement en première période après un tampon sur Dimitri Payet. Comme lui, ses coéquipiers Leandro Paredes et Layvin Kurzawa ont également été expulsés de la rencontre par l'arbitre Jérôme Brisard. Côté marseillais, Jordan Amavi et Dario Benedetto ont été expulsés. Tout ce beau monde sera fixé sur son sort dans les prochains jours par la LFP.