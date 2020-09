ASSE : N°1, Jessy Moulin livre des confidences de Puel

Jessy Moulin, le gardien de but l’ ASSE, s’est lâché sur des confidences de Claude Puel au sujet du poste de N°1, avant le début saison 2020-2021.

ASSE : Jessy Moulin titulaire depuis février

Après avoir passé huit saisons consécutives dans l’ombre de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin est depuis le 23 février 2020 le gardien de but N°1 de l’ASSE. Il doit cette promotion à Claude Puel, nommé manager général et entraîneur des Verts, début octobre 2019. Il avait disputé les trois derniers matchs de la Ligue 1 avant l’arrêt brutal de la saison en mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Jessy Moulin avait également enchainé en disputant la finale de la coupe de France perdue contre le PSG (0-1), le 24 juillet. Cette saison 2020-2021, c’est encore le portier de 34 ans qui a joué les deux premiers matchs de l’ASSE en intégralité. En effet, il bénéficie désormais de la totale confiance de Claude Puel.

Pourquoi Jessy Moulin est-il désormais le portier N°1 ?

Interrogé par Canal+, le natif de Valence a dévoilé les confidences du coach des Stéphanois au moment de lui confier la place de N°1 occupée par Stéphane Ruffier depuis la saison 2011-2012. « Le coach m'a appelé pendant le confinement pour m'annoncer que je partais numéro un pour la nouvelle saison », a-t-il lâché dans le CFC. Claude Puel ne s’était pas arrêté à cette nouvelle. Il a justifié sa décision à Jessy Moulin. « Il m'a simplement dit qu'il était content de mes performances à travers les entraînements et les matchs, qu'il aimait mon état d'esprit et qu'il avait envie de me faire confiance pour la nouvelle saison », a révélé ce dernier. Et depuis qu’il joue régulièrement, l’ex-éternelle doublure de Ruffier « est très heureuse ». « Sur un plan personnel, il y a eu beaucoup de changements pour moi. Je le prends avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un plus et que du bonheur », a exprimé le dernier rempart de l’ASSE.