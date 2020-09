OL Mercato : Le SRFC fait un pas vers Jeff Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde voudrait quitter l’OL cet été. Le Stade Rennais FC pourrait être la prochaine destination du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Le Stade Rennais FC transmet une offre pour Jeff Reine-Adélaïde

Arrivé l’été dernier du SCO Angers contre 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adélaïde n’a déjà plus envie de défendre les couleurs de l’OL. « Sa situation à Lyon ne lui plaît plus », assure L’Équipe ce lundi avant de rappeler que l’ancien Gunner « avait déjà annoncé ouvertement son désir de quitter le club ». En cause, la perte de son statut de titulaire suite à sa longue blessure la saison dernière et son temps de jeu assez réduit. Pour le Stade Rennais FC en quête d’un élément offensif, le désir du Rhodanien de 22 ans pourrait être une bonne nouvelle. Selon le quotidien sportif, les recruteurs bretons auraient formulé une proposition pour signer le joueur. Cette proposition a été refusée par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais qui la jugent insuffisante, mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

Mission possible pour les Bretons ?

Le SRFC garde bon espoir de conclure le dossier Jeff Reine-Adélaïde malgré le refus de sa première offre par l’OL. Deux raisons semblent justifier l’optimisme des recruteurs bretons. La première serait liée au souhait de l’international Espoirs français qui voudrait rejoindre les Rouge et Noir cette saison pour se relancer. Seconde raison, le club rhodanien ne semble pas vouloir retenir l’ancien Angevin. La preuve, les recruteurs gones seraient aux trousses du jeune Facundo Pellistri (Penarol) pour combler un départ de l’ancien d’Arsenal. Le site spécialisé Transfermarkt évalue la valeur de Jeff Reine-Adélaïde à 22,5 millions d’euros.