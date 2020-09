PSG-OM : Victoire historique de l' Olympique de Marseille par Neymar

Hier dimanche 13 septembre, l' Olympique de Marseille a mis fin à plus de 9 ans de disette face au Paris SG. Ce Classico PSG-OM (0-1) a été le théâtre de dérapages de la part de Neymar Jr qui prête des propos racistes, non vérifiés à présent, à Alvaro Gonzalez pour masquer sa déception lors de cette rencontre.

Mauvaise rançon du PSG face à l' Olympique de Marseille

Le PSG est sur un zéro pointé en Ligue 1 depuis le retour de vacances de son effectif. Les Parisiens ont terminé leur saison beaucoup plus tard que les autres équipes françaises puisqu'ils ont joué la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. À l'évidence, l'adversaire de l' Olympique de Marseille a laissé beaucoup de force dans la bataille européenne puisqu'il a consécutivement perdu ses matchs contre le RC Lens avant de s'incliner face au club phocéen. C'est Florian Thauvin, sur un coup de pied arrêté exécuté par Dimitri Payet, qui a inscrit l'unique but de la rencontre face au Paris Saint-Germain.

La victoire historique de l'Olympique de Marseille était inespérée. Le PSG venait de récupérer Neymar et Angel Di Maria en plus de jouer à domicile. Les hommes d' André Villas-Boas se seraient sûrement contentés d'un match nul. Mais Dimitri Payet, raillé sur les réseaux sociaux par les fans du PSG, a répondu aux railleries. Il est en réalité capable de "soulever" mieux que "Ludivine". Le ballon qu'il a précipité dans les pieds de Florian Thauvin montre que le talent, il l'a. Mais comme Neymar qui ne peut remporter à lui seul une Ligue des Champions, Payet ne peut gagner seul des trophées avec l'Olympique de Marseille si les dirigeants de ce club ne créent pas les conditions pour.

Neymar Jr dénonce des propos racistes de Alvaro Gonzalez

Neymar Jr, d'ailleurs impuissant face à l' Olympique de Marseille hier, s'est montré trop nerveux. Le brésilien n'a pas arrêté de se plaindre des provocations des joueurs phocéens, allant jusqu'à dire qu'il a été victime de propos racistes de la part de Alvaro Gonzalez. Ce dernier ne reconnait pour l'heure pas ces insultes que seules les caméras de la Ligue pourront retracer. Pour les fans de l' OM, leur victoire a donné des hallucinations à la star du Paris Saint-Germain qui croit avoir entendu des propos racistes de l'espagnol.

Alvaro Gonzalez ne reconnait pas ces insultes. Et à moins d'être complètement inintelligent, il ne peut se permettre de tels comportements alors qu'il a plusieurs coéquipiers de différentes origines autour de lui. Ce serait l'enfer pour lui au sein du vestiaire marseillais si la preuve venait à être donnée de ces propos racistes. Dans sa réponse, l'espagnol a posté une photo de ses coéquipiers au pied de l'avion qui va les ramener à Marseille. Il a marqué en légende de cette image de joueurs de couleur qu'il côtoie au quotidien : « Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points ». Alvaro Gonzalez confirme donc ce que disent les supporters de l'Olympique de Marseille. Neymar a halluciné et cela ne peut provenir que de la défaite inattendue de son équipe face à leur souffre-douleur habituel.

C'était quand la dernière victoire de Marseille face au Paris SG avant le 13 septembre 2020 ?

La dernière victoire de l' OM face au Paris SG remonte au 27 novembre 2011, il y a près de 9 ans. La fin brutale de cette longue période de domination a de quoi contrarier. Le lâchage de nerfs de Neymar et autres expulsés lors de la rencontre, est la preuve de l'enjeu qui régnait hier soir. Le directeur sportif Leonardo a d'ailleurs refusé de cautionner ces excès de colère dans sa réaction après le match, même s'il a trouvé de quoi à redire sur la prestation de l'arbitre Jérôme Brisard.