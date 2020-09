FC Nantes : Défaite à Monaco, Gourcuff tacle Moses Simon

Le FC Nantes a été battu sur la pelouse du stade Louis II par l’AS Monaco (1-2), dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1. Christian Gourcuff, entraîneur des Nantais, a regretté la prestation transparente de son attaquant majeur, Moses Simon.

FC Nantes : Moses Simon invisible contre l’AS Monaco

Christian Gourcuff reste optimiste pour son attaquant













Définitivement recruté cet été après un prêt en provenance de Levante UD la saison dernière, Moses Simon n’a pas encore ouvert son compteur buts depuis le début de la saison. Pourtant, l’attaquant nigérian a disputé l’intégralité des 3 matchs du FC Nantes. Et lors de la rencontre à Monaco, le Nantais de 25 ans a été quasi transparent. De quoi décevoir Christian Gourcuff . « Simon Moses ? Je dirais que Simon Moses, qui était notre atout majeur, n'était pas là ce soir. Il était absent. Des matchs sans, ça arrive », a déploré le coach des Canaris en conférence de presse d’après-match. Le technicien de 65 ans a ensuite tenté d’indiquer la raison de la prestation ratée de sa principale arme offensive en déclarant : « Je ne sais pas si c'est l'occasion vendangée (il a envoyé une reprise au-dessus des buts monégasques dans les six mètres alors que le score était de 1-0 pour l'ASM, ndlr). »Le stratège du FC Nantes garde bon espoir de voir Moses Simon revenir assez rapidement à son meilleur niveau. « Mais on connait ses qualités. Ce n'était pas le vrai Simon ce soir », a déclaré l’ancien tacticien Lorientais. Pour rappel, l’ancien joueur de Levante UD avait été performant avec les Nantais la saison dernière (5 buts en 26 matchs de Ligue 1 et 9 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues). Des stats qui ont d'ailleurs convaincu les recruteurs du FC Nantes de signer définitivement l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam.