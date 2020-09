PSG - OM : Impressions de Florenzi sur son 1er classico

Recruté par le PSG vendredi, Alessandro Florenzi a disputé le classico contre l’OM (0-1) dimanche soir. Le défenseur arrivé de l’AS Rome a tiré son épingle du jeu lors du match très électrique qui s’est terminé à 8 contre 9. Malgré tout, il a apprécie sa première sous le maillot Rouge et Bleu.

PSG : Florenzi, « se relever et penser au prochain match »

Le PSG n’a pas perdu de temps pour aligner Alessandro Florenzi, dont le transfert a été officialisé vendredi. Le défenseur latéral droit a été l’une des satisfactions parisiennes lors du match perdu contre l’OM au Parc des Princes. Il a joué 84 minutes avant de céder sa place au jeune Colin Dagba (22 ans). L’Italien de 29 ans a déclaré sur son compte Twitter avoir été bien accueilli. Il a également livré ses impressions sur le classico marqué par 5 expulsions en toute fin de match : Jordan Amavi et Dario Benedetto à l’Olympique de Marseille, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Neymar au Paris Saint-Germain. « Merci Paris pour ton accueil et ta chaleur : être ici est un grand honneur ! Déçu du résultat, mais il faut se relever rapidement et penser déjà à la prochaine bataille », a écrit Alessandro Florenzi. Et ce dernier a reçu de nombreux messages d’encouragement de la part des supporters du PSG sur les réseaux sociaux.

Le Paris SG est 18e avant de recevoir le FC Metz !

Pour rappel, Alessandro Florenzi a été prêté au club de la capitale par la Roma pour une saison (2020-2021), avec une option d’achat. Il a pris la place de Thomas Meunier au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Bien avant l'arrivée du natif de Rome, le PSG a perdu son premier match de Ligue 1 contre le RC Lens (1-0). Avant son match en retard contre le FC Metz (17e), mercredi (21h à Paris), le finaliste de la dernière Ligue des champions est 18e au classement.