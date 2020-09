PSG : Défaite contre l’OM, le départ de Tuchel réclamé

Le Paris Saint-Germain a été battu par l’Olympique de Marseille (0-1), dimanche en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, le principal responsable de la défaite du PSG contre l’OM n’est personne d’autre que l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Les choix tactiques de Thomas Tuchel pointés

Le PSG est tombé face à l’OM, après 9 ans de domination du Classique. Il fallait remonter jusqu’en novembre 2011 pour voir une victoire des Marseillais au Parc des Princes. Mais dimanche soir, les Olympiens ont crânement joué leurs chances face à des Parisiens en manque d’inspiration collective et surtout de justesse offensive. C’est donc une défaite que les supporters parisiens n’oublieront pas de sitôt. Pour Daniel Riolo, le premier coupable de cette défaite, c’est Thomas Tuchel pour son incapacité à lire correctement le jeu afin de faire les bons choix tactiques. Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste a estimé qu’après avoir constaté que son équipe partait « dans quelque chose de mauvais », l’entraîneur du PSG aurait dû faire « passer le message d'arreter de s'énerver et de jouer au foot ». Daniel Riolo déclare également avoir remarqué « quelque chose d’essentiel », à savoir le choix du technicien allemand de jouer sans un « 9 ». Pour le célèbre confrère, le coach francilien aurait dû aligner le jeune Kalimuendo à ce poste, car c’est « une catastrophe de jouer sans « 9 » et pour une fois, il y avait des centres ».

Daniel Riolo souhaite le licenciement du coach du PSG

Le journaliste estime que « Tuchel, lui, a abandonné la tactique depuis longtemps » et pense qu’il n’est plus possible de comprendre les choix tactiques du stratège parisien qui « s’entête à vouloir jouer sans avant-centre ». Pour se relancer, le PSG devra « peut-être vite penser à changer de coach ». Un entraîneur qui ne maîtrise plus ses joueurs qui « s’entendent bien et l’affichent en permanence, mais qui sont en auto-gestion ». Et Daniel Riolo de conclure : « C’est une bande de sales gosses en "colo" qui a enfermé le mono dans les chiottes ! »