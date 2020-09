OL : Propos racistes, Marcelo soutient Neymar contre Gonzalez

Neymar dit avoir été victime de propos racistes venant d’Alvaro Gonzalez lors du classico PSG - OM (0-1), marqué par une grosse bagarre entre Parisiens et Marseillais. Le défenseur brésilien de l’OL, Marcelo Guedes a pris position pour son compatriote.

Marcelo à Neymar : « non au racisme, nous sommes avec toi »

Neymar a été au centre d’un incident lors du classico entre le PSG et l’OM (0-1), dimanche. Il a été exclu suite à son altercation avec Alvaro Gonzalez. Marcelo Guedes, défenseur brésilien de l’OL, a soutenu son compatriote du Paris Saint-Germain contre le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille, accusé de propos racistes. « Non au racisme ! On répète toujours la même chose dans le sport ! Assez ! Neymar, nous sommes avec toi ! », a-t-il posté sur Twitter. Outre Neymar, ses coéquipiers Leandro Paredes et Layvin Kurzawa ont été expulsés. À l’OM, ce sont Jordan Amavi et Dario Benedetto qui ont été exclus.

Alvaro Gonzalez et la star du PSG s’empoignent !

Quant à Alvaro Gonzalez, il a écopé d’un carton jaune (50e) et n'a pas été sanctionné lors de la bagarre généralisée en fin de match. Cependant, il risque une lourde sanction si les propos racistes qui lui sont attribués sont vérifiés. Entre-temps, il a crié son innocence. « Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien… », s’est défendu Gonzalez sur Twitter. En réponse, Neymar l'a invité à assumer ses propos. « Tu n’es pas homme à assumer ton erreur. Perdre fait partie du sport, mais insulter et ramener le racisme dans nos vies non, je ne suis pas d’accord. Assume ce que tu dis… sois un homme ! Raciste », a répliqué la star brésilienne du PSG.