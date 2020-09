ASSE Mercato : Yann M'Vila rejoint l'Olympiakos (Officiel)

Yann M'Vila a officiellement quitté l’ ASSE. Comme pressenti, il s’est engagé avec l’Olympiakos Le Pirée pour trois saisons, ce lundi. Le club grec ayant officialisé la signature du milieu défensif, les Verts ont confirmé ensuite.

ASSE : Yann M'Vila signe pour 3 saisons à l'Olympiakos

L’Olympiakos Le Pirée a annoncé le transfert de Yann M'Vila de l’ASSE. Il s’est engagé avec le club d'Athènes jusqu’en juin 2023, soit pour trois ans. Dans un message posté sur son compte Twitter, le club grec a souhaité « bonne arrivée » au milieu de terrain. Indésirable à l’AS Saint-Étienne, le joueur de 30 ans retrouve ainsi un nouveau challenge afin de se relancer. La semaine dernière c'est Loïs Diony qui rejoignait Angers SCO. Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier, Sergi Palencia et Miguel Trauco sont également invités à se trouver un point de chute.

Yann M'Vila va découvrir un 5e championnat

Yann M’Vila avait signé à l’ASSE librement en janvier 2018, après avoir résilié son contrat avec le Rubin Kazan. Il était encore sous contrat à Sainté jusqu’en juin 2022. En deux ans et demi chez les Verts, il a joué 91 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 passes décisives. Finalement, l’ancien Tricolore va découvrir un nouveau championnat (Superleague), après avoir joué en Ligue 1 (Stade Rennais et ASSE), en Première Ligue russe (avec Kazan), en Serie A en Italie (Inter Milan) et en Premier League en Angleterre (Sunderland AFC).