FC Nantes Mercato : Un nouvel attaquant déniché par Gourcuff

Le FC Nantes voudrait signer un attaquant cet été. L’heureux élu des recruteurs nantais pourrait finalement être le Norvégien Fredrik Gulbrandsen, joueur de Basaksehir (D1 turque).

Fredrik Gulbrandsen, nouvelle cible offensive du FC Nantes

La signature d’un buteur est la priorité estivale du FC Nantes. Après avoir sondé plusieurs cibles (Lincoln, Antonio Colak), les recruteurs nantais auraient déniché Fredrik Gulbrandsen. Selon 20 Minutes, les recruteurs canaris auraient décidé d’activer la piste menant au Norvégien de Basaksehir (champion de Turquie). Le média signale que l’entraîneur nantais Christian Gourcuff serait lui-même sous le charme du joueur de 28 ans et aurait demandé aux recruteurs du FC Nantes de prendre le dossier au sérieux.

Le Norvégien, une bonne cible pour les Nantais ?

Fredrik Gulbrandsen n’est pas un élément essentiel de l’effectif des champions de Turquie. La saison dernière, l’avant-centre n’a eu droit qu’à 12 titularisations, dont 9 en championnat (3 buts et 1 passe décisive) et 3 en Ligue Europa. Pourtant, avant son arrivée à Basaksehir, l’attaquant norvégien avait été brillant à Molde (2013-2016, 23 buts en 56 matchs) puis au Red Bull Salzbourg (2016-2019, 20 buts en championnat en deux saisons et demie, près de 30 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues ). Mais le 10 mars 2017, Fredrik Gulbrandsen est prêté aux New York Red Bull en MLS (12 matchs, 0 but). En 2019, il rejoint Basaksehir où son contrat est valable jusqu’en 2022. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 2,5 millions d’euros. Barré par Enzo Crivelli, le Norvégien pourrait refuser de quitter le club turque, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions.