PSG - OM : La commission de discipline va sévir mercredi

Le Classique PSG - OM (0-1), dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1, a été très tendu entre certains joueurs des deux formations. La commission de discipline de la LFP examinera les incidents mercredi et de grosses sanctions pourraient tomber contre les fautifs.

PSG - OM : examen des faits par la commission mercredi

Le choc entre le PSG et l’OM (0-1) a été excessivement engagé entre certains joueurs des deux clubs. Cela a notamment été le cas entre Neymar et Alvaro Gonzalez, entre Layvin Kurzawa et Jordan Amavi et entre Leandro Paredes et Dario Benedetto. Après avoir distribué plusieurs cartons jaunes, l’arbitre s’est résolu à expulser les Parisiens Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes ainsi que les Marseillais Jordan Amavi et Dario Benedetto. Tous ces joueurs attendent désormais le verdict de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Selon L’Équipe, qui cite la LFP, la commission se réunira mercredi pour examiner les incidents regrettables qui ont émaillé le match entre le PSG et l’OM.

De grosses sanctions en vue contre les fautifs

Les joueurs expulsés risquent de lourdes peines. Selon le règlement en vigueur, les coups réciproques entre certains joueurs pourraient leur coûter 7 matchs de suspension. Cela pourrait être le cas de Layvin Kurzawa et Jordan Amavi qu’on a vus en venir brièvement aux mains. Quant à Alvaro Gonzalez, si les insultes racistes dont il est accusé par Neymar sont prouvées, il risque jusqu’à 10 matchs de suspension. Même Angel Di Maria, qui a simplement été averti, pourrait être sanctionné s’il est prouvé qu’il a effectivement craché sur Alvaro Gonzalez. Le PSG et l’Olympique de Marseille retiennent leur souffle.