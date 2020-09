OL : Ligue 1, le PSG se loupe 2 fois, Denayer rêve du titre

L’ OL voit une opportunité pour remporter le titre de champion en fin de saison, grâce aux deux défaites consécutives du PSG en Ligue 1. C’est en tout cas le rêve de Jason Denayer en ce début d'exercice.

L'OL a l'équipe pour jouer la 1re place, selon Denayer

La Ligue 1 n’est qu’à son début, mais le défenseur central de l’OL Jason Denayer veut déjà profiter des deux défaites du PSG pour se hisser en tête du championnat. En effet, le Paris Saint-Germain a été battu par le RC Lens et l’OM (1-0), avant son 3e match contre le FC Metz, mercredi au Parc des Princes. Ayant aussi un match en retard, l’Olympique Lyonnais se déplace sur le terrain du Montpellier HSC le même jour. Contrairement aux Parisiens, 18es avec 0 point -1, les Gones sont 10es avec 4 points +3. Ces derniers ont donc la possibilité de déloger le Stade Rennais de la 1re place de la Ligue 1, en cas de victoire sur les Montpelliérains et à condition que l’OM et l’ASSE se neutralisent, dans leur 3e match repoussé. « Je pense qu'on a l'équipe pour jouer la première place », a déclaré Jason Denayer, en conférence de presse. « C’est à nous de montrer sur le terrain et d'avoir le caractère nécessaire pour essayer de titiller cette première place », a-t-il expliqué ensuite.

L’Olympique Lyonnais a-t-il les moyens de rivaliser avec le PSG ?

L’OL et le PSG ont tous deux été loin en Ligue des champions la saison dernière. Les Lyonnais ont atteint les demi-finales, tandis que les Parisiens sont tombés en finale contre le Bayern Munich (0-1). Après avoir défendu le drapeau français sur l’échiquier européen, Lyon se tient prêt pour rivaliser avec Paris en championnat. Privés de coupe d’Europe cette saison, les Gones ont à coeur de se concentrer sur la Ligue 1 afin de gagner le titre qui les fuit depuis 2008. Cependant, ils n’ont pas toutes les cartes en main, car ils peuvent perdre des joueurs décisifs d’ici la fermeture du marché des transferts de l’été, le 5 octobre. Très courtisés, Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay sont sur le départ. Rudi Garcia confirme la tendance. « Est-ce qu'il y aura des équipes, dont la nôtre, pour les titiller ? On ne se gênera pas, mais aujourd'hui c'est parler dans le vide. On verra quel sera notre effectif le 6 octobre. Pour l'instant on ne le sait pas », a réagi l’entraîneur de l’OL à la déclaration de Jason Denayer.