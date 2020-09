Barça : Une nouvelle décision qui pourrait fâcher Messi ?

Lionel Messi a finalement décidé de rester au Barça jusqu’à la fin de son contrat. Le président Josep Maria Bartomeu voudrait prendre une nouvelle décision qui pourrait entraîner une nouvelle crise.

Lionel Messi toujours au Barça la saison prochaine

Le Barça a eu très chaud. Lionel Messi voulait partir cet été en faisant jouer une clause contenue dans son contrat et qui lui permet de partir libre à chaque fin de saison. Le Barça n’avait pas la même interprétation que son capitaine. D’où une crise de deux semaines entre les deux camps. A l’issue de cette crise, le FC Barcelone est sorti vainqueur en obligeant le génie argentin à renoncer à sa décision de partir. Le natif de Rosario sera donc Barcelonais au moins jusqu’en juin 2021, fin de son contrat.

Vers une nouvelle crise entre les deux parties ?

Une nouvelle crise pourrait surgir entre le Barça et Lionel Messi. Face à la crise financière suscitée par le coronavirus, tous les clubs s’arrangent comme ils peuvent pour ne pas s’effondrer. Au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu et son staff auraient décidé de baisser les salaires et les différentes primes des joueurs, dont Lionel Messi, joueur le mieux rémunéré du club (7,2 millions d’euros par mois). Selon la télévision Cuatro, les deux camps doivent se rencontrer cette semaine pour évoquer le sujet. L’Argentin va-t-il accepter de baisser son salaire, alors qu’il a été empêché de partir dans un autre club qui l’aurait payé mieux qu’au Barça ? Une nouvelle crise entre le sextuple Ballon d’Or et ses dirigeants ne semble pas loin…